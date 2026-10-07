ATLANTI-CULTURE

"Croire aux fauves" : une brillante relecture qui dépasse son sujet

D’après le roman de Nastassja Martin (adapté par Sandrine Raynal et Constance Dollé, sur une idée de Constance Dollé) Durée : 1h10 Mise en scène : Sandrine Raynal Avec : Constance Dollé, Camille Grandville, Miglen Mirtchev La Scala Paris 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 01 40 03 44 30