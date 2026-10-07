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ATLANTI-CULTURE

7 octobre 2026

"Croire aux fauves" : une brillante relecture qui dépasse son sujet

D’après le roman de Nastassja Martin (adapté par Sandrine Raynal et Constance Dollé, sur une idée de Constance Dollé) Durée : 1h10 Mise en scène : Sandrine Raynal Avec : Constance Dollé, Camille Grandville, Miglen Mirtchev La Scala Paris 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 01 40 03 44 30

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MOTS-CLES

Croire aux fauves , La Scala Paris , théâtre , Nastassja Martin , Sandrine Raynal

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).