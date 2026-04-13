ATLANTI-CULTURE

13 avril 2026

Critique littéraire "Les fantômes de Poltava", de Fabrice Lardreau

Pourquoi la vie de Sam Simon, juif new-yorkais, bascula-t-elle à Poltava en juin 1944 ? Enrôlé dans l’U.S. Air Force comme radio-mitrailleur, ce combattant est envoyé en Ukraine dans le cadre de l’opération Frantic. Il assiste alors, impuissant, au massacre de civils : pour qui a-t-on sacrifié ces hommes, ces femmes, et ces enfants ? Comment surmonter de telles images ? Démobilisé en 1945, Sam se marie. Survient la guerre du Vietnam qui ravive ses blessures. Les conflits avec ses enfants, puis la mort de son meilleur ami font ressurgir les fantômes de Poltava. Une autre guerre le guette, intérieure celle-là.