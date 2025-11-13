POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Les retraites sont dans le collimateur du gouvernement français. (Image d'illustration)

Les retraites sont dans le collimateur du gouvernement français. (Image d'illustration)

© Reuters

SUSPENSION DE LA REFORME DES RETRAITES

13 novembre 2025

Crise de foi nationale : retraite 1 / avenir 0

Alors que la réforme des retraites est suspendée, la France continue de défendre un système jugé inéquitable et épuisé, où les petits retraités survivent pendant que les régimes privilégiés prospèrent. Pourquoi la retraite demeure-t-elle un ultime refuge dans un pays qui doute de son avenir ?

Photo of Drieu Godefridi
Drieu Godefridi Go to Drieu Godefridi page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

la France , retraites , réforme , Emmanuel Macron , pyramide de Ponzi , appauvrissement , névrose

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Drieu Godefridi image
Drieu Godefridi

Drieu Godefridi est juriste (facultés Saint-Louis-Université de Louvain), philosophe (facultés Saint-Louis-Université de Louvain) et docteur en théorie du droit (Paris IV-Sorbonne).

 

Populaires

1Ce méchant paradoxe du marché du travail français : l’emploi repart mais le pays ne s’en porte pas mieux… et voilà pourquoi
2La France des ânes et des moutons : chronique d’un pays qui s’est laissé piéger par une technocratie sans boussole
3Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes
4De la route aux champs de bataille : pourquoi le retour de l’automobile dans la Défense peut changer la donne
513 novembre, 10 ans après : et si les terroristes du Bataclan avaient… atteint leurs objectifs ?
6Salah Abdeslam et la « justice restaurative » : du cynisme considéré comme un des Beaux-Arts
7Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN