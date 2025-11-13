SUSPENSION DE LA REFORME DES RETRAITES

13 novembre 2025

Crise de foi nationale : retraite 1 / avenir 0

Alors que la réforme des retraites est suspendée, la France continue de défendre un système jugé inéquitable et épuisé, où les petits retraités survivent pendant que les régimes privilégiés prospèrent. Pourquoi la retraite demeure-t-elle un ultime refuge dans un pays qui doute de son avenir ?