Les retraites sont dans le collimateur du gouvernement français. (Image d'illustration)
SUSPENSION DE LA REFORME DES RETRAITES
13 novembre 2025
Crise de foi nationale : retraite 1 / avenir 0
Alors que la réforme des retraites est suspendée, la France continue de défendre un système jugé inéquitable et épuisé, où les petits retraités survivent pendant que les régimes privilégiés prospèrent. Pourquoi la retraite demeure-t-elle un ultime refuge dans un pays qui doute de son avenir ?
Drieu Godefridi est juriste (facultés Saint-Louis-Université de Louvain), philosophe (facultés Saint-Louis-Université de Louvain) et docteur en théorie du droit (Paris IV-Sorbonne).
