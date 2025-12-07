POLITIQUE
CRISE DE CONFIANCE

7 décembre 2025

Crise de foi démocratique : la crise politique bondit en tête des préoccupations des Français et voilà pourquoi ça traduit bien plus qu’une exaspération sur la bataille du Budget

Pour la première fois, la crise politique devient la préoccupation numéro un des Français, devant l’inflation ou la criminalité. Derrière le blocage institutionnel, se dessine une inquiétude plus profonde : celle d’une société fracturée, désorientée et privée d’horizon commun.

Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page et Eddy Fougier Go to Eddy Fougier page

13 min de lecture

Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

Eddy Fougier

Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif.  Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).

