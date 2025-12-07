Symbole de démocratie française. (Image d'illustration)
CRISE DE CONFIANCE
7 décembre 2025
Crise de foi démocratique : la crise politique bondit en tête des préoccupations des Français et voilà pourquoi ça traduit bien plus qu’une exaspération sur la bataille du Budget
Pour la première fois, la crise politique devient la préoccupation numéro un des Français, devant l’inflation ou la criminalité. Derrière le blocage institutionnel, se dessine une inquiétude plus profonde : celle d’une société fracturée, désorientée et privée d’horizon commun.
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif. Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).
