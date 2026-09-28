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La dette publique pèse lourd pour les finances publiques et l'équilibre budgétaire français.
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ECONOMIES

28 septembre 2026

Crise budgétaire : comment récupérer plus de 100 milliards d'euros sans punition collective

La facture est salée et le sujet n'est plus tabou. À l'approche des débats sur le projet de loi de finances (PLF) 2027, la dérive des finances publiques — longtemps cachée ou minorée par les gouvernements successifs — éclate au grand jour.

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MOTS-CLES

Budget , crise , 100 milliards , économies

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Patrice Huiban

Patrice Huiban est haut fonctionnaire. Il est président du mouvement Nouvel Essor Français

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