DES PAROLES

13 avril 2026

Criminalité : Laurent Nuñez, style différent mais même (absence de) résultats que ses prédécesseurs

Chaque ministre, de l'Intérieur comme les autres, a son style ; naguère, M. Darmanin, iro-nique-cynique. "Les chiffres de la délinquance ? Dit-il un jour à Marseille ... je ne vous les donne pas ; de toutes façons, personne n'y croit". M. Retailleau, lui, a l'invective sar¬trienne et traite les bandits de "Salauds" - quitte à faire sursauter le pays Chouan. Voici M. Nuñez, moins sémantiquement exubérant et, dit-on au sommet du pouvoir, d'une notoire docilité. Quoiqu'il en soit de leurs différences, malgré les annonces qu'ils font à jet con¬tinu pour amuser la gale-rie, tous partagent ceci : ils n'arrivent à rien de concret.