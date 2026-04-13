DES PAROLES
13 avril 2026
Criminalité : Laurent Nuñez, style différent mais même (absence de) résultats que ses prédécesseurs
Chaque ministre, de l'Intérieur comme les autres, a son style ; naguère, M. Darmanin, iro-nique-cynique. "Les chiffres de la délinquance ? Dit-il un jour à Marseille ... je ne vous les donne pas ; de toutes façons, personne n'y croit". M. Retailleau, lui, a l'invective sar¬trienne et traite les bandits de "Salauds" - quitte à faire sursauter le pays Chouan. Voici M. Nuñez, moins sémantiquement exubérant et, dit-on au sommet du pouvoir, d'une notoire docilité. Quoiqu'il en soit de leurs différences, malgré les annonces qu'ils font à jet con¬tinu pour amuser la gale-rie, tous partagent ceci : ils n'arrivent à rien de concret.
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THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.