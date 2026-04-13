POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Núñez, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 31 mars 2026.
See image caption
See copyright

DES PAROLES

13 avril 2026

Criminalité : Laurent Nuñez, style différent mais même (absence de) résultats que ses prédécesseurs

Chaque ministre, de l'Intérieur comme les autres, a son style ; naguère, M. Darmanin, iro-nique-cynique. "Les chiffres de la délinquance ? Dit-il un jour à Marseille ... je ne vous les donne pas ; de toutes façons, personne n'y croit". M. Retailleau, lui, a l'invective sar¬trienne et traite les bandits de "Salauds" - quitte à faire sursauter le pays Chouan. Voici M. Nuñez, moins sémantiquement exubérant et, dit-on au sommet du pouvoir, d'une notoire docilité. Quoiqu'il en soit de leurs différences, malgré les annonces qu'ils font à jet con¬tinu pour amuser la gale-rie, tous partagent ceci : ils n'arrivent à rien de concret.

Photo of Xavier Raufer
Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Criminalité , Laurent Nunez , Ministre de l'intérieur , France

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer image
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

Populaires

1Audiovisuel public : derrière les outrances, les 4 leçons incontournables de la commission d’enquête parlementaire
2Gustave Le Bon, le psychologue français du XIXe siècle qui a théorisé la manipulation des foules, inspiré Hitler et qui permet de comprendre… Jean-Luc Mélenchon
3WhatsApp, messagerie cryptée ? L’un des plus grands mensonges marketing de l’ère de la Tech
4Laeticia Hallyday & Serge s’achètent un nid à Miami, Ben Affleck rend ses clefs à Jennifer Lopez; Victoria Beckham se désencre, Cruz fait du free-boules, Nicole Kidman des heures sup’; Megan Fox se soldapouffe; Paris Jackson croit les victimes de son père
5Course à pied : à quelle fréquence faut-il changer ses chaussures de running (la plupart des coureurs se trompent…) ?
6Culture pornographique et télé-réalité : quand l’inceste envahit nos écrans
7La mode des champignons psilocybes prend de court la recherche scientifique et la réglementation