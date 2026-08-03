LECONS DE LA CRISE SANITAIRE
3 août 2026
Covid-19 : Anthony Fauci et la prochaine pandémie
Alors qu’Anthony Fauci se retrouve au cœur d’une nouvelle bataille politique aux États-Unis après son audition au Sénat, les interrogations sur les origines du Covid-19 et la gestion de la pandémie restent loin d’être refermées.
8 min de lecture
Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.
Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.
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Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.