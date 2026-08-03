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Anthony Fauci, prête serment avant de témoigner devant la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales le 29 juillet 2026 à Washington.
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LECONS DE LA CRISE SANITAIRE

3 août 2026

Covid-19 : Anthony Fauci et la prochaine pandémie

Alors qu’Anthony Fauci se retrouve au cœur d’une nouvelle bataille politique aux États-Unis après son audition au Sénat, les interrogations sur les origines du Covid-19 et la gestion de la pandémie restent loin d’être refermées.

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Covid-19 , pandémie , crise sanitaire , maladie , virus , anthony fauci , anticipation , origines du virus , Chine , wuhan , système de santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Guy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

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