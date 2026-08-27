GUERRE EN UKRAINE
27 août 2026
Course à l'avantage stratégique : que change vraiment l'accès de Londres aux données militaires ukrainiennes ?
Le 24 août, à Kiev, deux textes ont été signés le même jour : une autorisation de transfert technologique sur le missile Scalp, et l'ouverture au Royaume-Uni, premier pays étranger admis, de la plateforme Avengers Labs, qui rassemble des millions d'images de combat annotées. La réaction russe a visé le premier accord, pas le second, ce qui suffit à nourrir un débat. Faut-il y voir un pas vers la cobelligérance, comme le pense Thierry Berthier, chercheur au Centre de recherche de Saint-Cyr Coëtquidan (CReC) ? Ou une lecture à corriger, comme le soutient Frédéric Dulin, associé chez TORUS AI, pour qui la vraie nouvelle n'est pas le partage de données mais son taux de change contre une licence de missile ? Sur la valeur réelle de ces données, sur la position française et sur ce que cet épisode annonce pour la doctrine militaire européenne, les deux experts convergent sur certains points et se séparent nettement sur d'autres. Entretien croisé.
12 min de lecture
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.