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Le président français Emmanuel Macron (à gauche) et le chancelier allemand Friedrich Merz se serrent la main avant une rencontre bilatérale en marge d'un sommet sur la souveraineté technologique de l'Europe, le 18 novembre 2025 sur le campus EUREF à Berlin.
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GUERRE DES ROSE

10 septembre 2026

Défense, énergie, spatial : la séparation entre Paris et Berlin est-elle en train de virer au divorce où tous les coups sont permis ?

Défense, spatial, énergie : en quelques mois, la France et l'Allemagne se sont opposées simultanément sur trois fronts stratégiques majeurs, une accumulation que les deux pays n'avaient plus connue depuis des décennies. Préférence européenne rejetée dans les achats d'armement, alternative allemande à la constellation Iris2, taxe sur les superprofits pétroliers visant TotalEnergies : le couple franco-allemand traverse-t-il sa crise du siècle ?

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Ariane , NASA , programme spatial , lanceur , couple franco-allemand , crise franco-allemande , défense européenne , SCAF , iris 2 , préférence européenne armement , taxe superprofits pétroliers TotalEnergies , Hans Stark , Guillaume Lagane , EDIP , budget défense Union européenne , Friedrich Merz , Emmanuel Macron , autonomie stratégique européenne , sky shield

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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Hans Stark

Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.

 