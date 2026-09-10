GUERRE DES ROSE

Défense, énergie, spatial : la séparation entre Paris et Berlin est-elle en train de virer au divorce où tous les coups sont permis ?

Défense, spatial, énergie : en quelques mois, la France et l'Allemagne se sont opposées simultanément sur trois fronts stratégiques majeurs, une accumulation que les deux pays n'avaient plus connue depuis des décennies. Préférence européenne rejetée dans les achats d'armement, alternative allemande à la constellation Iris2, taxe sur les superprofits pétroliers visant TotalEnergies : le couple franco-allemand traverse-t-il sa crise du siècle ?