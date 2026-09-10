GUERRE DES ROSE
10 septembre 2026
Défense, énergie, spatial : la séparation entre Paris et Berlin est-elle en train de virer au divorce où tous les coups sont permis ?
Défense, spatial, énergie : en quelques mois, la France et l'Allemagne se sont opposées simultanément sur trois fronts stratégiques majeurs, une accumulation que les deux pays n'avaient plus connue depuis des décennies. Préférence européenne rejetée dans les achats d'armement, alternative allemande à la constellation Iris2, taxe sur les superprofits pétroliers visant TotalEnergies : le couple franco-allemand traverse-t-il sa crise du siècle ?
9 min de lecture
MOTS-CLESAriane , NASA , programme spatial , lanceur , couple franco-allemand , crise franco-allemande , défense européenne , SCAF , iris 2 , préférence européenne armement , taxe superprofits pétroliers TotalEnergies , Hans Stark , Guillaume Lagane , EDIP , budget défense Union européenne , Friedrich Merz , Emmanuel Macron , autonomie stratégique européenne , sky shield
THEMATIQUESInternational
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.
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Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.