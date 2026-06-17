REVE AMERICAIN
17 juin 2026
Coupe du monde France/Sénégal : 3/1 une victoire et un record !
À côté de la plaque en première période, l'équipe de France a su réagir pour dominer le Sénégal. Génialement servi par Michael Olise, Kylian Mbappé a mis les Bleus sur la bonne voie avant de tuer le match en marquant le but du 3-1 dans le temps additionnel.
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THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.