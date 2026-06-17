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Kylian Mbappé tire pour marquer le troisième but de son équipe lors du match entre la France et le Sénégal au New York/New Jersey Stadium, le 16 juin 2026.
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REVE AMERICAIN

17 juin 2026

Coupe du monde France/Sénégal : 3/1 une victoire et un record !

À côté de la plaque en première période, l'équipe de France a su réagir pour dominer le Sénégal. Génialement servi par Michael Olise, Kylian Mbappé a mis les Bleus sur la bonne voie avant de tuer le match en marquant le but du 3-1 dans le temps additionnel.

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MOTS-CLES

Football , Coupe du monde , équipe de France , Sénégal , Kylian Mbappé

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 