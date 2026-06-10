COUPE DU MONDE
10 juin 2026
Coupe du monde 2026 : voici les principales menaces sanitaires que les experts américains surveillent de près
La Coupe du Monde crée des conditions idéales pour la propagation des maladies infectieuses : voici les principales menaces que les experts de la santé surveillent.
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MOTS-CLESSanté , Coupe du monde , maladie
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Andrés Henao
Professeur agrégé de médecine et de maladies infectieuses, Université du Colorado Anschutz
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A PROPOS DES AUTEURS
Andrés Henao
Professeur agrégé de médecine et de maladies infectieuses, Université du Colorado Anschutz