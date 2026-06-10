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Coupe du monde
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COUPE DU MONDE

10 juin 2026

Coupe du monde 2026 : voici les principales menaces sanitaires que les experts américains surveillent de près

La Coupe du Monde crée des conditions idéales pour la propagation des maladies infectieuses : voici les principales menaces que les experts de la santé surveillent.

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MOTS-CLES

Santé , Coupe du monde , maladie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrés Henao
Professeur agrégé de médecine et de maladies infectieuses, Université du Colorado Anschutz