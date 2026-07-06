POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'attaquant français numéro 10, Kylian Mbappé, tire pour marquer le troisième but de son équipe lors du match de football du groupe I de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Sénégal au New York/New Jersey Stadium à East Rutherford, le 16 juin 2026.
See image caption
See copyright

PART DE HASARD

6 juillet 2026

Coupe du Monde 2026 : l’intelligence artificielle peut-elle gagner à un concours de pronostics ?

Chaque fois qu'une Coupe du Monde commence, au bureau, dans le groupe WhatsApp familial ou entre amis, réapparaît l'un des rituels les plus persistants du tournoi : le pronostic collectif. Pendant quelques minutes, nous devenons tous sélectionneurs, analystes et experts en probabilités. Nous choisissons le champion, les finalistes et les révélations, convaincus que, cette fois-ci, nous avons trouvé le critère définitif.

Photo of Paula Lamo
Paula Lamo Go to Paula Lamo page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , coupe du monde 2026 , Football , tech , prédictions , statistiques , pronostics , algorithme , hasard

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Paula Lamo image
Paula Lamo
Docteure en génie industriel

Docteure en génie industriel : conception et technologies de production industrielles, à l'université de Cantabria.