PART DE HASARD

Coupe du Monde 2026 : l’intelligence artificielle peut-elle gagner à un concours de pronostics ?

Chaque fois qu'une Coupe du Monde commence, au bureau, dans le groupe WhatsApp familial ou entre amis, réapparaît l'un des rituels les plus persistants du tournoi : le pronostic collectif. Pendant quelques minutes, nous devenons tous sélectionneurs, analystes et experts en probabilités. Nous choisissons le champion, les finalistes et les révélations, convaincus que, cette fois-ci, nous avons trouvé le critère définitif.