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Le gardien de but belge Thibaut Courtois effectue un arrêt lors du quart de finale de la Coupe du monde de football 2026 opposant l'Espagne à la Belgique au Los Angeles Stadium d'Inglewood, le 10 juillet 2026.
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FOOTBALL

11 juillet 2026

Coupe du monde 2026 : le ballon est rond, et contrairement à l'avis de certains gardiens, il s'est très bien comporté

Comme à chaque grande compétition, le ballon officiel est accusé d'être responsable des erreurs des gardiens et des trajectoires surprenantes. Mais les analyses du physicien John Eric Goff montrent que le Trionda de la Coupe du monde 2026 présente un comportement aérodynamique stable et prévisible. Les critiques relèvent davantage de l'adaptation des joueurs et des conditions de jeu que d'un défaut de conception.

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sport , Coupe du monde , Football , coupe du monde 2026 , ballon , gardien de but , arrêt , trajectoires , Sportifs , footballeurs , Trionda

THEMATIQUES

Sport
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John Eric Goff

Professeur assistant invité en physique à University of Puget Sound

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