FOOTBALL

Coupe du monde 2026 : le ballon est rond, et contrairement à l'avis de certains gardiens, il s'est très bien comporté

Comme à chaque grande compétition, le ballon officiel est accusé d'être responsable des erreurs des gardiens et des trajectoires surprenantes. Mais les analyses du physicien John Eric Goff montrent que le Trionda de la Coupe du monde 2026 présente un comportement aérodynamique stable et prévisible. Les critiques relèvent davantage de l'adaptation des joueurs et des conditions de jeu que d'un défaut de conception.