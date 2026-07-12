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Des adjoints du shérif du comté de Los Angeles se tiennent au milieu des supporters au stade de Los Angeles (SoFi Stadium) lors du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 entre les États-Unis et le Paraguay à Inglewood, en Californie, le 12 juin 2026.
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CARTON ROUGE

12 juillet 2026

Coupe du monde 2026 : comment la surveillance des foules a atteint des sommets 

Drones, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, caméras intelligentes… La Coupe du monde 2026 marque un changement d'échelle dans les dispositifs de sécurité déployés autour d'un événement sportif. Ces technologies alimentent néanmoins les inquiétudes de nombreux défenseurs des libertés publiques, qui redoutent que cet arsenal de surveillance ne perdure bien au-delà du tournoi.

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surveillance , surveillance de masse , coupe du monde 2026 , Football , sécurité , États-Unis , Mexique , Canada , Chine , Libertés publiques , drones , robots , Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , innovation , reconnaissance faciale , progrès technologique , libertés individuelles , fichage , Donald Trump , Anthropic , foule , stades

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne Toomey McKenna

Anne Toomey McKenna est Professeure invitée de droit à l'Université de Richmond.

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