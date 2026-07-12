CARTON ROUGE

Coupe du monde 2026 : comment la surveillance des foules a atteint des sommets

Drones, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, caméras intelligentes… La Coupe du monde 2026 marque un changement d'échelle dans les dispositifs de sécurité déployés autour d'un événement sportif. Ces technologies alimentent néanmoins les inquiétudes de nombreux défenseurs des libertés publiques, qui redoutent que cet arsenal de surveillance ne perdure bien au-delà du tournoi.