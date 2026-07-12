CARTON ROUGE
12 juillet 2026
Coupe du monde 2026 : comment la surveillance des foules a atteint des sommets
Drones, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, caméras intelligentes… La Coupe du monde 2026 marque un changement d'échelle dans les dispositifs de sécurité déployés autour d'un événement sportif. Ces technologies alimentent néanmoins les inquiétudes de nombreux défenseurs des libertés publiques, qui redoutent que cet arsenal de surveillance ne perdure bien au-delà du tournoi.
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MOTS-CLESsurveillance , surveillance de masse , coupe du monde 2026 , Football , sécurité , États-Unis , Mexique , Canada , Chine , Libertés publiques , drones , robots , Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , innovation , reconnaissance faciale , progrès technologique , libertés individuelles , fichage , Donald Trump , Anthropic , foule , stades
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Anne Toomey McKenna est Professeure invitée de droit à l'Université de Richmond.
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Anne Toomey McKenna est Professeure invitée de droit à l'Université de Richmond.