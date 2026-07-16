UNE EXPLICATION APRES LA DEFAITE DES FRANCAIS ?

Coupe du Monde 2026 : comment la fatigue influence les interceptions du ballon

Une interception peut durer moins d'une seconde. Un défenseur anticipe une passe, se place sur sa trajectoire et atteint le ballon avant le destinataire prévu. Pourtant, ce mouvement bref exige du cerveau qu'il évalue la vitesse, la distance et la direction, tandis que le corps accélère, change de trajectoire et maintient son équilibre.