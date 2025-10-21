Poing sur la table

Coup de canif dans le contrat européen : Berlin veut restreindre l’accès des travailleurs de l’UE à ses aides sociales

Un choc pour Bruxelles : le gouvernement CDU de Friedrich Merz vient de dénoncer une situation d'abus généralisés dans l'accès des citoyens européens aux aides sociales allemandes et a décidé dans la foulée un durcissement de cet accès, tout en enjoignant Bruxelles à une redéfinition des règles de la libre circulation. Une forme de préférence nationale ou un simple stop face à des excès trop visibles ? Décryptage.