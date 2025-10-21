Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

International21 octobre 2025
Le chancelier allemand Friedrich Merz s’adresse à la presse à Chișinău, le 27 août 2025, aux côtés du Premier ministre polonais et des présidents français et moldave, lors des célébrations du 34ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Moldavie. (Image d'illustration)
Le chancelier allemand Friedrich Merz s’adresse à la presse à Chișinău, le 27 août 2025, aux côtés du Premier ministre polonais et des présidents français et moldave, lors des célébrations du 34ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Moldavie. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Poing sur la table

Coup de canif dans le contrat européen : Berlin veut restreindre l’accès des travailleurs de l’UE à ses aides sociales

Un choc pour Bruxelles : le gouvernement CDU de Friedrich Merz vient de dénoncer une situation d'abus généralisés dans l'accès des citoyens européens aux aides sociales allemandes et a décidé dans la foulée un durcissement de cet accès, tout en enjoignant Bruxelles à une redéfinition des règles de la libre circulation. Une forme de préférence nationale ou un simple stop face à des excès trop visibles ? Décryptage.

avec Charles Reviens etYves Bertoncini
Charles Reviens

Charles Reviens est ancien haut fonctionnaire, spécialiste de la comparaison internationale des politiques publiques.

Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l'ESCP Business School et au Corps des Mines.

