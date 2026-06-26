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26 juin 2026
Corruption : mais comment Pedro Sanchez survit-il à l’étau judiciaire qui se resserre autour de sa galaxie
Pedro Sánchez défie toute logique politique connue dans les démocraties occidentales. Aucun dirigeant ne pourrait même tenter de s'accrocher au pouvoir tout en étant cerné par de graves enquêtes judiciaires ; lui, en revanche, ne se plie pas aux règles conventionnelles de la politique.
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THEMATIQUESEurope
Itxu Díaz est un journaliste, satiriste politique et auteur espagnol. Il a écrit 10 livres sur des sujets aussi divers que la politique, la musique et les appareils intelligents. Il est collaborateur de The American Spectator , The Daily Beast , The Daily Caller , National Review , First Things , American Conservator , The Federalist et Diario Las Américas aux États-Unis, ainsi que chroniqueur dans plusieurs magazines et journaux espagnols. Il a également été conseiller auprès du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports d'Espagne.
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Itxu Díaz est un journaliste, satiriste politique et auteur espagnol. Il a écrit 10 livres sur des sujets aussi divers que la politique, la musique et les appareils intelligents. Il est collaborateur de The American Spectator , The Daily Beast , The Daily Caller , National Review , First Things , American Conservator , The Federalist et Diario Las Américas aux États-Unis, ainsi que chroniqueur dans plusieurs magazines et journaux espagnols. Il a également été conseiller auprès du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports d'Espagne.