QUAND LA NATURE FAIT PEUR

3 janvier 2026

Connaissez-vous la biophobie, cette peur panique qu’éprouvent certains face à la nature ?

Passer du temps dans la nature est largement présenté comme bénéfique pour la santé. Pourtant, une part croissante de la population éprouve peur, rejet ou aversion face au monde naturel. Longtemps négligée par la recherche, la biophobie fait aujourd’hui l’objet d’études qui interrogent ses causes, ses effets et les moyens d’y répondre.