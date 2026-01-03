POLITIQUE
Un brin de nature. (Image d'illustration)

©

Un brin de nature. (Image d'illustration)

QUAND LA NATURE FAIT PEUR

3 janvier 2026

Connaissez-vous la biophobie, cette peur panique qu’éprouvent certains face à la nature ?

Passer du temps dans la nature est largement présenté comme bénéfique pour la santé. Pourtant, une part croissante de la population éprouve peur, rejet ou aversion face au monde naturel. Longtemps négligée par la recherche, la biophobie fait aujourd’hui l’objet d’études qui interrogent ses causes, ses effets et les moyens d’y répondre.

Photo of Johan Kjellberg Jensen
Johan Kjellberg Jensen Go to Johan Kjellberg Jensen page

MOTS-CLES

biophobie , biophilie , nature , éducation , peur

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Johan Kjellberg Jensen image
Johan Kjellberg Jensen

Chercheur associé invité en sciences de l’environnement, université de Lund

