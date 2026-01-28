©
En dépit d’un manque de visibilité politique, le climat des affaires mesuré par l’Insee a retrouvé son plus haut niveau depuis juillet 2022.
ATLANTICO BUSINESS
28 janvier 2026
Conjoncture : l’Insee surpris par la résistance de l’économie française en fin d’année mais inquiet pour 2026
Comme beaucoup d’économistes, l’Insee constate que le climat des affaires s’est nettement amélioré pour le quatrième mois consécutif. Une embellie réelle, mais qui ne dissipe pas les doutes : l’institut reste prudent, voire sceptique, sur les perspectives pour 2026. Le second semestre pourrait se révéler beaucoup plus compliqué.
3 min de lecture
MOTS-CLESentreprises , Insee , France , chefs d'entreprise
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.