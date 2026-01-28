POLITIQUE
En dépit d’un manque de visibilité politique, le climat des affaires mesuré par l’Insee a retrouvé son plus haut niveau depuis juillet 2022.

©

ATLANTICO BUSINESS

28 janvier 2026

Conjoncture : l’Insee surpris par la résistance de l’économie française en fin d’année mais inquiet pour 2026

Comme beaucoup d’économistes, l’Insee constate que le climat des affaires s’est nettement amélioré pour le quatrième mois consécutif. Une embellie réelle, mais qui ne dissipe pas les doutes : l’institut reste prudent, voire sceptique, sur les perspectives pour 2026. Le second semestre pourrait se révéler beaucoup plus compliqué.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

