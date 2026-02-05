POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L’Union européenne, via le Digital Services Act (DSA), met en place un système de contrôle du discours en ligne à portée extraterritoriale, affectant les citoyens en Europe, mais aussi les débats démocratiques hors de l’UE.
See image caption
See copyright

LIBERTE D'EXPRESSION

5 février 2026

Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens

La Commission judiciaire du Congrès américain vient de publier son rapport “The Foreign Censorship Threat – Part II” qui décrypte comment l’Union européenne, via le Digital Services Act (DSA), a pu mettre en place un système de contrôle du discours en ligne à portée extraterritoriale, affectant les citoyens en Europe, mais aussi les débats démocratiques hors de l’UE.

Photo of David Fayon
Photo of Julien Pillot
David Fayon Go to David Fayon page et Julien Pillot Go to Julien Pillot page

22 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

liberté d'expression , censure , dsa , Union Européenne , Commission européenne , réseaux sociaux , Etats-Unis

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
David Fayon image
David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Populaires

1Recherche ingénieurs désespérément : le crash du niveau en maths, cette bombe à retardement pour l’économie française
2Budget : la Banque de France conforte le diagnostic de Sébastien Lecornu sur la nature des problèmes posés par la dette française
3Bien plus que la dédollarisation du monde, nous assistons à une perte de confiance dans les institutions monétaires étatiques
4Délégitimation de la justice : RN ou magistrats, à qui la plus grande faute ?
5Après l’effondrement du Bitcoin sous les 80.000 dollars, les analystes font 3 scénarios possibles d’évolution en 2026
6Le comité américain (scrupuleusement non partisan) sur la fiscalité a tranché : le taux maximal d’imposition à partir duquel les recettes fiscales reculent est de…
7Comment les lois contre les discours d’incitation à la haine mènent l'Occident à sa perte