LIBERTE D'EXPRESSION
5 février 2026
Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens
La Commission judiciaire du Congrès américain vient de publier son rapport “The Foreign Censorship Threat – Part II” qui décrypte comment l’Union européenne, via le Digital Services Act (DSA), a pu mettre en place un système de contrôle du discours en ligne à portée extraterritoriale, affectant les citoyens en Europe, mais aussi les débats démocratiques hors de l’UE.
22 min de lecture
MOTS-CLESliberté d'expression , censure , dsa , Union Européenne , Commission européenne , réseaux sociaux , Etats-Unis
THEMATIQUESEurope
David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.
Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
