J-1

13 février 2026

Conférence sur la sécurité de Munich 2026 : une Saint-Valentin sous pression

En matière de politique de sécurité, l'engagement se mesure en capacités, non en effusions de sentiments, et l'Europe doit choisir entre se reposer sur les assurances américaines et développer sa propre capacité d'agir de manière autonome.