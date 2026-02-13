J-1
13 février 2026
Conférence sur la sécurité de Munich 2026 : une Saint-Valentin sous pression
En matière de politique de sécurité, l'engagement se mesure en capacités, non en effusions de sentiments, et l'Europe doit choisir entre se reposer sur les assurances américaines et développer sa propre capacité d'agir de manière autonome.
A PROPOS DES AUTEURS
Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.
