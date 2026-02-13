POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundL'hôtel « Bayrischer Hof », lieu de la 62e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC), est photographié à Munich, dans le sud de l'Allemagne, le 12 février 2026.
See image caption
See copyright

J-1

13 février 2026

Conférence sur la sécurité de Munich 2026 : une Saint-Valentin sous pression

En matière de politique de sécurité, l'engagement se mesure en capacités, non en effusions de sentiments, et l'Europe doit choisir entre se reposer sur les assurances américaines et développer sa propre capacité d'agir de manière autonome.

Photo of Tobias Teuscher
Tobias Teuscher Go to Tobias Teuscher page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Conférence sur la sécurité , Munich , Allemagne , Marco Rubio

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Tobias Teuscher image
Tobias Teuscher

Tobias Teuscher écrit pour europeanconservative.com avec une expérience professionnelle intense au Parlement Européen.

Populaires

1Le ministère de l’Education nationale publie les éléments qui montrent l’inefficacité de la politique de dédoublement des CP et CE1 en zones prioritaires
2Et la ministre allemande de l’économie et de l’énergie révéla enfin le VRAI coût du raccordement des renouvelables au réseau électrique
3Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année
4« Je suis devenue "la putain de la République" pour sauver les "putains" au masculin ! »
5Les 27 se divisent sur 2 visions opposées de l’avenir de l’Europe. En oubliant chacune LE problème politique majeur de l’UE ?
6Et si le mois de février 2026 venait de marquer un tournant DÉTERMINANT dans l’histoire de l’IA ?
7Malaise à Paris : cachez moi ces élus socialistes juifs qu’un « électorat populaire » ne saurait voir