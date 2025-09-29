Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Tribunes
L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'adresse à la presse après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye pour sa candidature présidentielle de 2007, au palais de justice du Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'adresse à la presse après le verdict de son procès pour financement illégal de campagne depuis la Libye pour sa candidature présidentielle de 2007, au palais de justice du Tribunal de Paris, le 25 septembre 2025. © JULIEN DE ROSA / AFP
Frontière poreuse

Condamnation Sarkozy : procès d’un homme ou jugement moral ?

"Je me rendis chez Sa Majesté : introduit dans une des chambres qui précédaient celle du roi, je ne trouvai personne ; je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup une porte s'ouvre ; entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît". Chateaubriand "Les mémoires d'outre-tombe"

Xavier Raufer
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

Condamnation Sarkozy : procès d’un homme ou jugement moral ?

