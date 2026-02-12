POLITIQUE
12 février 2026

Concurrence de la Chine : ces "propositions chocs" du Haut commissariat au plan dont la France n’a absolument pas les moyens

Même pas en rêve ! Les propositions « chocs » présentées par Clément Beaune, commissaire au Plan, sont évidemment spectaculaires. Mais sans articulation avec les projets Draghi, les moyens financiers de l’Allemagne, le soutien de l’Italie et la levée des contraintes européennes de Bruxelles, elles sont inapplicables.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

