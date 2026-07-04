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Blurred backgroundVue du mémorial national du mont Rushmore lors des célébrations de la fête de l'Indépendance auxquelles assistait le président américain Donald Trump, à Keystone, dans le Dakota du Sud, le 3 juillet 2026. (Image d'illustration)
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250E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS

4 juillet 2026

Comment vivaient les premiers colons américains en 1776 ?

En 1776, vivre signifiait aussi composer en permanence avec la douleur, les infections et des soins rudimentaires. À travers les instruments médicaux de l'époque, cette plongée dans le quotidien des colons américains révèle un rapport au corps et à la maladie aujourd'hui difficile à imaginer.

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MOTS-CLES

colons , Amérique , médecine , histoire

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Katherine Ott

Conservatrice des collections de médecine et des sciences au National Museum of American History de la Smithsonian Institution.

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