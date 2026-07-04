250E ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DES ETATS-UNIS

Comment vivaient les premiers colons américains en 1776 ?

En 1776, vivre signifiait aussi composer en permanence avec la douleur, les infections et des soins rudimentaires. À travers les instruments médicaux de l'époque, cette plongée dans le quotidien des colons américains révèle un rapport au corps et à la maladie aujourd'hui difficile à imaginer.