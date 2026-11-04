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4 novembre 2026

Comment se préparer au Mois sans tabac ?

Comme chaque année en France, le Mois sans tabac s’étend sur tout le mois de novembre. Sur cette période, il est proposé aux fumeurs de tenir trente jours sans cigarette et ils ont droit pour cela à un accompagnement gratuit. Et grâce à l'élan collectif notamment, les résultats de cette campagne sont assez significatifs. Cependant, ceux qui arrivent préparés partent avec un avantage certain et voici les étapes que nous vous recommandons de suivre dans les prochains jours si vous comptez participer à l'évènement.

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MOTS-CLES

Mois sans tabac , arrêt du tabac , kit d'aide , tabacologue , sevrage tabagique , conseils arrêt cigarette

THEMATIQUES

Santé
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