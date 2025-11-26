Galaxie (image d'illustration)
© ESA/Hubble & NASA; Judy Schmidt
QUESTION FONDAMENTALE
26 novembre 2025
Comment l’univers finira-t-il ?
Comment finira l’univers ? La question fascine et inquiète depuis des millénaires, mais la science moderne commence à esquisser des réponses fondées sur l’observation et la physique des étoiles et galaxies.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral en physique et astronomie, Université d'État du Michigan
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral en physique et astronomie, Université d'État du Michigan