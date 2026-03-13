POLITIQUE
Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs ont découvert que ces drogues se fixent à un récepteur cérébral spécifique (appelé 5-HT2A) capable de déclencher des hallucinations.
13 mars 2026

Comment les substance psychédéliques incitent le cerveau à rêver à l'état de veille, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude menée sur des souris suggère que les psychédéliques augmentent la probabilité que le cerveau « voie » des images issues de la mémoire plutôt que ce qui se trouve réellement devant lui.

Photo of Andrea Benucci
Andrea Benucci Go to Andrea Benucci page

Andrea Benucci étudie les mécanismes neuronaux impliqués dans le traitement visuel en adoptant un cadre de recherche capable de relier les architectures neuronales aux calculs sous-jacents.