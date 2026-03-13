CHIMIE DU CERVEAU
13 mars 2026
Comment les substance psychédéliques incitent le cerveau à rêver à l'état de veille, selon une nouvelle étude
Une nouvelle étude menée sur des souris suggère que les psychédéliques augmentent la probabilité que le cerveau « voie » des images issues de la mémoire plutôt que ce qui se trouve réellement devant lui.
MOTS-CLESneuroplasticité , hallucinations , drogues , stupéfiants , cerveau , drogues psychédéliques
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Andrea Benucci étudie les mécanismes neuronaux impliqués dans le traitement visuel en adoptant un cadre de recherche capable de relier les architectures neuronales aux calculs sous-jacents.
