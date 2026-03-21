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Les odeurs. (Image d'illustration)
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LE PASSE RETROUVE PAR LES SENS

21 mars 2026

Comment les scientifiques recréent les odeurs du passé

Et si l’histoire ne se lisait pas seulement, mais se respirait ? De la bibliothèque de Saint-Paul aux momies égyptiennes, des chercheurs tentent aujourd’hui de reconstituer les odeurs du passé pour enrichir notre rapport au patrimoine.

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MOTS-CLES

odorat , passé , histoire , momies , anthropologie , neurosciences , société , chimie

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Kaja Šeruga

Kaja Šeruga est une journaliste indépendante basée à Vienne, où elle apprécie l’odeur des cafés anciens et des bibliothèques encore plus anciennes. Vous pouvez en découvrir davantage sur son travail sur son site internet.