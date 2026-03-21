LE PASSE RETROUVE PAR LES SENS
21 mars 2026
Comment les scientifiques recréent les odeurs du passé
Et si l’histoire ne se lisait pas seulement, mais se respirait ? De la bibliothèque de Saint-Paul aux momies égyptiennes, des chercheurs tentent aujourd’hui de reconstituer les odeurs du passé pour enrichir notre rapport au patrimoine.
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THEMATIQUESHistoire
A PROPOS DES AUTEURS
Kaja Šeruga est une journaliste indépendante basée à Vienne, où elle apprécie l’odeur des cafés anciens et des bibliothèques encore plus anciennes. Vous pouvez en découvrir davantage sur son travail sur son site internet.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kaja Šeruga est une journaliste indépendante basée à Vienne, où elle apprécie l’odeur des cafés anciens et des bibliothèques encore plus anciennes. Vous pouvez en découvrir davantage sur son travail sur son site internet.