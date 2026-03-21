LE PASSE RETROUVE PAR LES SENS

21 mars 2026

Comment les scientifiques recréent les odeurs du passé

Et si l’histoire ne se lisait pas seulement, mais se respirait ? De la bibliothèque de Saint-Paul aux momies égyptiennes, des chercheurs tentent aujourd’hui de reconstituer les odeurs du passé pour enrichir notre rapport au patrimoine.