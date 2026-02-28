RESEAUX ET TROUBLES

28 février 2026

Comment les réseaux sociaux ramènent les utilisateurs vulnérables vers des contenus sur les troubles alimentaires

Des personnes en rétablissement de troubles du comportement alimentaire utilisent les réseaux sociaux comme espace de soutien. Mais une recherche qualitative montre que les systèmes de recommandation peuvent aussi les réexposer aux contenus qu’elles cherchent à éviter, dans un environnement où guérison et injonctions corporelles coexistent.