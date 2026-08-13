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Des babouins anubis se nourrissent dans leur enclos au centre de primatologie du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), à ​​Rousset, dans le sud-est de la France.
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STRATEGIE

13 août 2026

Comment les animaux se préparent à la guerre

Chez les animaux aussi, les conflits entre groupes peuvent être une question de survie. Des mangoustes aux chimpanzés, certaines espèces anticipent les affrontements, surveillent leurs rivaux, adaptent leurs déplacements et renforcent leurs liens sociaux. Une stratégie qui montre que la préparation au conflit ne serait pas l’apanage de l’être humain.

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MOTS-CLES

Animaux , singe , pouvoir , espèces , science , babouins , guerre , conflit , territoires , mangoustes

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Josh Arbon

Josh Arbon est chercheur postdoctoral en zoologie à l'Université de Cambridge.

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