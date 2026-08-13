STRATEGIE

Comment les animaux se préparent à la guerre

Chez les animaux aussi, les conflits entre groupes peuvent être une question de survie. Des mangoustes aux chimpanzés, certaines espèces anticipent les affrontements, surveillent leurs rivaux, adaptent leurs déplacements et renforcent leurs liens sociaux. Une stratégie qui montre que la préparation au conflit ne serait pas l’apanage de l’être humain.