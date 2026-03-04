DOUBLE INJUSTICE
4 mars 2026
Comment le viol masculin empêche certaines victimes d'obtenir justice (nouvelle étude)
Les jurés sont-ils vraiment impartiaux ? Ou bien ce sont leurs croyances et attitudes personnelles qui influencent leur vote, coupable ou non coupable ? Ces questions sont particulièrement importantes concernant l’impact des mythes sur le viol dans les procès pour agressions sexuelles.
4 min de lecture
THEMATIQUESJustice
Le Dr Lee John Curley BSc (Hons) SFHEA a obtenu son doctorat sur la prise de décision des jurés en juin 2018. Il est actuellement maître de conférences en psychologie appliquée à l'Université Glasgow Caledonian.
Le Dr Dominic Willmott est professeur associé de psychologie juridique et criminologique à l'université de Loughborough au Royaume-Uni et professeur invité de psychologie à l'université SWPS de Wroclaw.
Le Dr Kennath Widanaralalage est maître de conférences en psychologie et directeur adjoint du programme de licence en psychologie et criminologie au King's College de Londres.
Populaires
Le Dr Lee John Curley BSc (Hons) SFHEA a obtenu son doctorat sur la prise de décision des jurés en juin 2018. Il est actuellement maître de conférences en psychologie appliquée à l'Université Glasgow Caledonian.
Le Dr Dominic Willmott est professeur associé de psychologie juridique et criminologique à l'université de Loughborough au Royaume-Uni et professeur invité de psychologie à l'université SWPS de Wroclaw.
Le Dr Kennath Widanaralalage est maître de conférences en psychologie et directeur adjoint du programme de licence en psychologie et criminologie au King's College de Londres.