REDOUTABLES PREDATEURS

8 avril 2026

Comment le venin d’une araignée endommage-t-il les cellules humaines ?

Les araignées comptent parmi les prédateurs les plus ingénieux de la planète, capturant leurs proies par tous les moyens. Les araignées orbitèles tissent des toiles pour les capturer. Les araignées-loups chassent à l'affût au sol la nuit. Presque toutes les araignées utilisent du venin pour chasser.