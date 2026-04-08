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Le venin de chaque araignée est un mélange d'ingrédients aussi variés que son comportement de chasse.
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REDOUTABLES PREDATEURS

8 avril 2026

Comment le venin d’une araignée endommage-t-il les cellules humaines ?

Les araignées comptent parmi les prédateurs les plus ingénieux de la planète, capturant leurs proies par tous les moyens. Les araignées orbitèles tissent des toiles pour les capturer. Les araignées-loups chassent à l'affût au sol la nuit. Presque toutes les araignées utilisent du venin pour chasser.

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MOTS-CLES

araignées , venin , toxines , remède , cellules

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Matthew Cordes

Matthew Cordes est professeur agrégé de chimie et de biochimie à l'Université d'Arizona.

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