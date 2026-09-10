EVOLUTION DES ESPECES

Comment le « premier oiseau » s’est élancé dans le ciel et a plané au-dessus des dinosaures

Comment l’Archaeopteryx, vieux de 150 millions d’années et longtemps considéré comme le « premier oiseau », pouvait-il s’arracher au sol avec des ailes encore imparfaitement adaptées au vol ? Une nouvelle étude suggère qu’il utilisait principalement la puissance de ses pattes pour décoller, en enchaînant plusieurs bonds avant de prendre son essor au-dessus des dinosaures.