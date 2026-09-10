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Cette image, obtenue le 11 mai 2010 grâce au SLAC National Accelerator Laboratory du département de l'Énergie des États-Unis, montre un Archaeopteryx — un fossile de « dinosaure-oiseau » vieux de 150 millions d'années. Longtemps considéré comme ne renfermant que des os fossilisés et de la roche, ce spécimen recelait en réalité des traces de la composition chimique originelle de l'animal.
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EVOLUTION DES ESPECES

10 septembre 2026

Comment le « premier oiseau » s’est élancé dans le ciel et a plané au-dessus des dinosaures

Comment l’Archaeopteryx, vieux de 150 millions d’années et longtemps considéré comme le « premier oiseau », pouvait-il s’arracher au sol avec des ailes encore imparfaitement adaptées au vol ? Une nouvelle étude suggère qu’il utilisait principalement la puissance de ses pattes pour décoller, en enchaînant plusieurs bonds avant de prendre son essor au-dessus des dinosaures.

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MOTS-CLES

Archaeopteryx , fossiles , espèces , oiseaux , dinosaures , découverte , paléontologue , experts , histoire , évolution , disparition des espèces , espèces disparues , vol , ailes , membres

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Neil J. Gostling

Neil J. Gostling est professeur associé en évolution et paléobiologie à l'Université de Southampton.