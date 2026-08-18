SECURITE ROUTIERE

Comment le diabète peut affecter votre capacité à conduire

Le diabète ne se limite pas à ses effets sur la glycémie : il peut aussi affecter les nerfs des pieds et perturber la perception de leur position. Une étude menée sur simulateur de conduite montre que cette neuropathie pourrait augmenter le risque de confusion entre l’accélérateur et le frein, notamment lors de manœuvres exigeantes. Un phénomène souvent silencieux qui soulève la question du dépistage et de la sécurité des conducteurs.