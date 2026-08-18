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Certaines maladies peuvent empêcher de conduire.
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SECURITE ROUTIERE

18 août 2026

Comment le diabète peut affecter votre capacité à conduire 

Le diabète ne se limite pas à ses effets sur la glycémie : il peut aussi affecter les nerfs des pieds et perturber la perception de leur position. Une étude menée sur simulateur de conduite montre que cette neuropathie pourrait augmenter le risque de confusion entre l’accélérateur et le frein, notamment lors de manœuvres exigeantes. Un phénomène souvent silencieux qui soulève la question du dépistage et de la sécurité des conducteurs.

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MOTS-CLES

diabète , santé , conduite , permis de conduire , risques , dangers , route , vision , réflexes , sécurité , sécurité routiere , nerfs , glycémie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Maaike Esselaar

Maaike Esselaar est chercheuse associée en contrôle neuromoteur au sein de la Manchester Metropolitan University.

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Dilwyn Marple-Horvat

Dilwyn Marple-Horvat est professeur de neurosciences motrices à la Manchester Metropolitan University.

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