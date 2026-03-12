LE POUVOIR DES ALGORITHMES

12 mars 2026

Comment l’algorithme de Netflix permet la promotion “miracle” de films moins en vue

Au cœur du modèle économique de Netflix se trouve un algorithme de recommandation extrêmement sophistiqué. En s’appuyant sur l’analyse massive des données d’audience, la plateforme est capable de remettre en lumière des films ou séries passés inaperçus et d’orienter, de plus en plus, les choix de production.