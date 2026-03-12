LE POUVOIR DES ALGORITHMES
12 mars 2026
Comment l’algorithme de Netflix permet la promotion “miracle” de films moins en vue
Au cœur du modèle économique de Netflix se trouve un algorithme de recommandation extrêmement sophistiqué. En s’appuyant sur l’analyse massive des données d’audience, la plateforme est capable de remettre en lumière des films ou séries passés inaperçus et d’orienter, de plus en plus, les choix de production.
8 min de lecture
MOTS-CLESNetflix , algorithmes , recommandations , données , streaming , Intelligence Artificielle , numérique , culture
THEMATIQUESStyle de vie
Boris Manenti est rédacteur en chef adjoint de la rubrique Tendances de L'Obs.
Journaliste spécialiste des nouvelles technologies depuis 10 ans, il est enseignant en journalisme web à l'Institut Européen de Journalisme et auteur du livre-enquête "Portables : la face cachée des ados" (éd. Flammarion).
