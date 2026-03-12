POLITIQUE
LE POUVOIR DES ALGORITHMES

12 mars 2026

Comment l’algorithme de Netflix permet la promotion “miracle” de films moins en vue

Au cœur du modèle économique de Netflix se trouve un algorithme de recommandation extrêmement sophistiqué. En s’appuyant sur l’analyse massive des données d’audience, la plateforme est capable de remettre en lumière des films ou séries passés inaperçus et d’orienter, de plus en plus, les choix de production.

Boris Manenti

8 min de lecture

MOTS-CLES

Netflix , algorithmes , recommandations , données , streaming , Intelligence Artificielle , numérique , culture

THEMATIQUES

Style de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Boris Manenti image
Boris Manenti

Boris Manenti est rédacteur en chef adjoint de la rubrique Tendances de L'Obs.

Journaliste spécialiste des nouvelles technologies depuis 10 ans, il est enseignant en journalisme web à l'Institut Européen de Journalisme et auteur du livre-enquête "Portables : la face cachée des ados" (éd. Flammarion).

