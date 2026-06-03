PARTENARIAT MILITAIRE

3 juin 2026

Comment l'Ukraine est devenue l'usine d'armement de l'OTAN

Alors que le front se fige dans une guerre d’usure meurtrière, l’Ukraine joue désormais sa survie autant dans les tranchées que dans les bureaux de Bruxelles. Dépendante du financement européen pour maintenir son État et son effort de guerre, elle s’intègre progressivement à l’industrie de défense de l’UE, au point de devenir un maillon central de l’architecture militaire occidentale. Une transformation stratégique qui soulève une question décisive : Kiev peut-elle soutenir durablement ce conflit sans un engagement européen de long terme ?