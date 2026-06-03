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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant un avion de chasse F16 américain, dans un lieu tenu secret, le 4 août 2024.
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PARTENARIAT MILITAIRE

3 juin 2026

Comment l'Ukraine est devenue l'usine d'armement de l'OTAN

Alors que le front se fige dans une guerre d’usure meurtrière, l’Ukraine joue désormais sa survie autant dans les tranchées que dans les bureaux de Bruxelles. Dépendante du financement européen pour maintenir son État et son effort de guerre, elle s’intègre progressivement à l’industrie de défense de l’UE, au point de devenir un maillon central de l’architecture militaire occidentale. Une transformation stratégique qui soulève une question décisive : Kiev peut-elle soutenir durablement ce conflit sans un engagement européen de long terme ?

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MOTS-CLES

défense , ukraine , Kiev , Guerre en Ukraine , OTAN , armement , Budget , dépenses militaires , investissements , moyens , Russie , Kremlin , usine , armes

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Eric Woods

Eric Woods est chercheur et consultant indépendant spécialisé dans les questions de sécurité.