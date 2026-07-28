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Un coucou-épervier est perché sur une branche d'arbre dans une réserve ornithologique à Sultanpur.
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NATURE SUBLIME

28 juillet 2026

Comment l'environnement modifie le chant des oiseaux

Pratiquement tous les animaux utilisent la communication acoustique au quotidien. Pensez à n'importe quel son émis par un animal : l'aboiement d'un chien, le hennissement d'un cheval ou le chant d'un oiseau.

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MOTS-CLES

biologie , écologie , Animaux , évolution , environnement , chant , oiseaux

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Jorge Garrido Bautista
Docteur en écologie évolutive

Jorge Garrido Bautista est titulaire d'un doctorat en écologie évolutive de l'Université de Grenade. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche sur les ressources cynégétiques (IREC-CSIC, UCLM, JCCM).