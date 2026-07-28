NATURE SUBLIME
28 juillet 2026
Comment l'environnement modifie le chant des oiseaux
Pratiquement tous les animaux utilisent la communication acoustique au quotidien. Pensez à n'importe quel son émis par un animal : l'aboiement d'un chien, le hennissement d'un cheval ou le chant d'un oiseau.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Jorge Garrido Bautista est titulaire d'un doctorat en écologie évolutive de l'Université de Grenade. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche sur les ressources cynégétiques (IREC-CSIC, UCLM, JCCM).
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A PROPOS DES AUTEURS
Jorge Garrido Bautista est titulaire d'un doctorat en écologie évolutive de l'Université de Grenade. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche sur les ressources cynégétiques (IREC-CSIC, UCLM, JCCM).