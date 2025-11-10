POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

3e âge (image d'illustration)

3e âge (image d'illustration)

© Reuters

EPIDEMIE INVISIBLE

10 novembre 2025

Comment empêcher les démences de priver vos proches de leur identité : quelques conseils pour les aidants

Alors que les cas de démence devraient doubler d’ici 2060, la maladie reste entourée d’un lourd tabou.

Photo of R. Amanda Cooper
R. Amanda Cooper Go to R. Amanda Cooper page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

vieillesse , démence , Santé , troubles cognitifs , soins , personnalité , famille

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
R. Amanda Cooper image
R. Amanda Cooper
Professeure adjointe

R. Amanda Cooper, docteure en philosophie, est une experte en communication interpersonnelle et en soutien aux aidants familiaux.