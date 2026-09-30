RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Comment El Niño peut-il provoquer une sécheresse dans une partie du monde et des inondations dans une autre ?

Comment un même phénomène climatique peut-il provoquer des sécheresses en Indonésie et des pluies torrentielles au Pérou ? En modifiant la circulation des eaux chaudes et des masses d’air dans le Pacifique, El Niño déplace les zones de précipitations et influence le climat bien au-delà de l’océan.