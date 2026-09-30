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Un homme transporte de l'eau à travers un paysage aride à Sagaing, révélant l'impact de la sécheresse.
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

30 septembre 2026

Comment El Niño peut-il provoquer une sécheresse dans une partie du monde et des inondations dans une autre ?

Comment un même phénomène climatique peut-il provoquer des sécheresses en Indonésie et des pluies torrentielles au Pérou ? En modifiant la circulation des eaux chaudes et des masses d’air dans le Pacifique, El Niño déplace les zones de précipitations et influence le climat bien au-delà de l’océan.

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MOTS-CLES

El Niño , courants , Sécheresse , Inondations , pluies diluviennes , environnement , températures , réchauffement climatique , soleil , chaleur , froid , océans , vents violents , Pérou , Indonésie , Asie , Afrique

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Ligin Joseph

Ligin Joseph est doctorant en océanographie à l'Université de Southampton.

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