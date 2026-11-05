ORIGINE DES LANGUES
5 novembre 2026
Comment des chercheurs ont utilisé de l’ADN ancien pour retracer les origines des langues germaniques et celtiques
Pourquoi parle-t-on des langues germaniques comme l'anglais en Angleterre et le suédois en Suède, tandis qu'on parle des langues celtiques en Irlande, au Pays de Galles et en Bretagne ? La dispersion des langues est l'une des énigmes de la préhistoire européenne.
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THEMATIQUESSciences
Guus Kroonen est un linguiste historien spécialisé dans la famille des langues indo-européennes. Il occupe un poste de professeur associé au Centre de linguistique de l’université de Leyde, ainsi qu’un poste de professeur aux responsabilités spécifiques au Département d’études nordiques et de linguistique de l’université de Copenhague.
Eske Willerslev occupe une chaire financée par la Fondation Lundbeck à l’université de Copenhague et dirige le Centre d’excellence en géogénétique. Il est également titulaire de la chaire Prince Philip en écologie et évolution à l’université de Cambridge, au Royaume-Uni. Par ailleurs, Eske Willerslev est chercheur associé au Wellcome Trust Sanger Institute. Il est généticien de l’évolution.
Hugh McColl est professeur adjoint au Globe Institute, au sein de la section de géogénétique de l’université de Copenhague.
Guus Kroonen est un linguiste historien spécialisé dans la famille des langues indo-européennes. Il occupe un poste de professeur associé au Centre de linguistique de l’université de Leyde, ainsi qu’un poste de professeur aux responsabilités spécifiques au Département d’études nordiques et de linguistique de l’université de Copenhague.
Eske Willerslev occupe une chaire financée par la Fondation Lundbeck à l’université de Copenhague et dirige le Centre d’excellence en géogénétique. Il est également titulaire de la chaire Prince Philip en écologie et évolution à l’université de Cambridge, au Royaume-Uni. Par ailleurs, Eske Willerslev est chercheur associé au Wellcome Trust Sanger Institute. Il est généticien de l’évolution.
Hugh McColl est professeur adjoint au Globe Institute, au sein de la section de géogénétique de l’université de Copenhague.