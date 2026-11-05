Eske Willerslev occupe une chaire financée par la Fondation Lundbeck à l’université de Copenhague et dirige le Centre d’excellence en géogénétique. Il est également titulaire de la chaire Prince Philip en écologie et évolution à l’université de Cambridge, au Royaume-Uni. Par ailleurs, Eske Willerslev est chercheur associé au Wellcome Trust Sanger Institute. Il est généticien de l’évolution.