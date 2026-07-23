PRESERVATION EXCEPTIONNELLE

Comment d'anciennes moussons ont créé un site spectaculaire de fossiles de dinosaures près de Trieste

Il y a environ 80 millions d'années, une portion de littoral tropical située dans l'actuel nord-est de l'Italie était balayée par des pluies de mousson et des cyclones tropicaux. Ces tempêtes ont charrié des carcasses de dinosaures, des crocodiles, des végétaux et des sédiments fluviaux jusque sur une zone intertidale ; là, le jeu des marées et un film microbien ont scellé le tout, assurant une préservation exceptionnelle.