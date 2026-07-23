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La carcasse d'un dinosaure fossilisé vieux de 123 millions d'années est exposée à l'ouverture du salon des minéraux de Munich, le 27 octobre 2011. Image d'illustration
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PRESERVATION EXCEPTIONNELLE

23 juillet 2026

Comment d'anciennes moussons ont créé un site spectaculaire de fossiles de dinosaures près de Trieste

Il y a environ 80 millions d'années, une portion de littoral tropical située dans l'actuel nord-est de l'Italie était balayée par des pluies de mousson et des cyclones tropicaux. Ces tempêtes ont charrié des carcasses de dinosaures, des crocodiles, des végétaux et des sédiments fluviaux jusque sur une zone intertidale ; là, le jeu des marées et un film microbien ont scellé le tout, assurant une préservation exceptionnelle.

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MOTS-CLES

fossiles , dinosaures , mousson , Italie , Trieste , Villaggio del Pescatore

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Alfio Alessandro Chiarenza

Alfio Alessandro Chiarenza est un paléontologue spécialisé dans les dinosaures et autres reptiles du Mésozoïque, actuellement chercheur à l'University College London et chercheur adjoint au Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord.