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Une carte vitale entourée de nombreux médicaments.
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TRAITEMENTS

13 juillet 2026

Comment conserver vos médicaments en toute sécurité par temps chaud

Les médicaments aussi ont besoin d’être protégés lorsque le thermomètre grimpe. Une exposition prolongée à la chaleur peut altérer certains traitements et réduire leur efficacité, voire modifier leur sécurité d’utilisation.

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médicaments , traitements , températures , chaleur , efficacité , risques , patients , malades , canicule , hausse des températures , pilules , solutions

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.

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