TRAITEMENTS
13 juillet 2026
Comment conserver vos médicaments en toute sécurité par temps chaud
Les médicaments aussi ont besoin d’être protégés lorsque le thermomètre grimpe. Une exposition prolongée à la chaleur peut altérer certains traitements et réduire leur efficacité, voire modifier leur sécurité d’utilisation.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
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Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.