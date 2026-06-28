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28 juin 2026
Comment chaque comté américain a voté en 2016, 2020 et 2024
Cette carte compare les résultats électoraux par comté aux États-Unis lors des élections présidentielles de 2016, 2020 et 2024, et met en évidence les continuités et les évolutions du vote sur l’ensemble du territoire américain.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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