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Comment chaque comté américain a voté en 2016, 2020 et 2024
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THE WORLD IN MAPS

28 juin 2026

Comment chaque comté américain a voté en 2016, 2020 et 2024

Cette carte compare les résultats électoraux par comté aux États-Unis lors des élections présidentielles de 2016, 2020 et 2024, et met en évidence les continuités et les évolutions du vote sur l’ensemble du territoire américain.

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carte , monde , planète , États-Unis , démocratie , Vote , Démocrates , Républicains , Donald Trump , Joe Biden , Barack Obama , comté , Hillary Clinton , Kamala Harris

THEMATIQUES

Politique
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