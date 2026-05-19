ATLANTI-CULTURE

19 mai 2026

"Come back" : un spectacle original et très « punchy »

Barré ne pratique pas seulement la radio, il cultive aussi un art consommé de la scène et de sa dramaturgie pour un spectacle original et très « punchy » De : Pierre-Emmanuel Barré et Arsen Durée : 1h20 Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barré Avec : Pierre-Emmanuel Barré