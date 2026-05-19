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ATLANTI-CULTURE

19 mai 2026

"Come back" : un spectacle original et très « punchy »

Barré ne pratique pas seulement la radio, il cultive aussi un art consommé de la scène et de sa dramaturgie pour un spectacle original et très « punchy » De : Pierre-Emmanuel Barré et Arsen Durée : 1h20 Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barré Avec : Pierre-Emmanuel Barré

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MOTS-CLES

Pierre-Emmanuel Barré , Arsen , come back , La Bataclan

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).