ATLANTI-CULTURE
19 mai 2026
"Come back" : un spectacle original et très « punchy »
Barré ne pratique pas seulement la radio, il cultive aussi un art consommé de la scène et de sa dramaturgie pour un spectacle original et très « punchy » De : Pierre-Emmanuel Barré et Arsen Durée : 1h20 Mise en scène : Pierre-Emmanuel Barré Avec : Pierre-Emmanuel Barré
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).