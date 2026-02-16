POLITIQUE
Blurred backgroundDe 2010 à 2023, la quantité de cocaïne prisée en France a plus que triplé, dit l'OFDT ; de 15 à 47 tonnes.
EXPLOSION

16 février 2026

Cocaïne : révélations sur l’ampleur de la vague qui déferle sur une France tétanisée

L'inondation submerge la Grande-Bretagne, depuis des mois déjà. Importée par tonnes du cône nord de l'Amérique du Sud, cette cocaïne, désormais vendue 100% pure, inonde ce pays, où on la trouve vers 40€ le gramme - nous le prédisons depuis l'été 2025.

Xavier Raufer Go to Xavier Raufer page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

