EXPLOSION
16 février 2026
Cocaïne : révélations sur l’ampleur de la vague qui déferle sur une France tétanisée
L'inondation submerge la Grande-Bretagne, depuis des mois déjà. Importée par tonnes du cône nord de l'Amérique du Sud, cette cocaïne, désormais vendue 100% pure, inonde ce pays, où on la trouve vers 40€ le gramme - nous le prédisons depuis l'été 2025.
4 min de lecture
THEMATIQUESFrance
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Populaires
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.