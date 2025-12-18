POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un enfant interagit avec une figurine du monstre de Frankenstein au parc d'attractions Universal Studios Hollywood à Universal City, près de Los Angeles, en Californie.

©

Un enfant interagit avec une figurine du monstre de Frankenstein au parc d'attractions Universal Studios Hollywood à Universal City, près de Los Angeles, en Californie.

COALITIONS HYBRIDES

18 décembre 2025

Coalition : ces gouvernements Frankenstein qui gouvernent l’Europe

À travers l’Europe, des coalitions hétéroclites prennent le pouvoir non pour gouverner, mais pour empêcher les conservateurs nationaux d’y accéder. Ces « gouvernements Frankenstein », minés par des contradictions idéologiques et des blocages budgétaires permanents, affaiblissent la capacité de décision des États et accélèrent la dérive économique et politique du continent.

Photo of Sven R Larson
Sven R Larson Go to Sven R Larson page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Sven R Larson image
Sven R Larson

Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.

Populaires

1Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
2La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
3Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème
4Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
5Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Coup de contagion ? Une série de prises de pouvoir en Afrique suggère que des imitateurs prennent note du succès des autres