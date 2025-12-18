©
Un enfant interagit avec une figurine du monstre de Frankenstein au parc d'attractions Universal Studios Hollywood à Universal City, près de Los Angeles, en Californie.
COALITIONS HYBRIDES
18 décembre 2025
Coalition : ces gouvernements Frankenstein qui gouvernent l’Europe
À travers l’Europe, des coalitions hétéroclites prennent le pouvoir non pour gouverner, mais pour empêcher les conservateurs nationaux d’y accéder. Ces « gouvernements Frankenstein », minés par des contradictions idéologiques et des blocages budgétaires permanents, affaiblissent la capacité de décision des États et accélèrent la dérive économique et politique du continent.
7 min de lecture
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.
Populaires
Sven R Larson, docteur en économie, est rédacteur économique pour le European Conservative, où il publie régulièrement des analyses des économies européenne et américaine. Il a travaillé comme économiste pour des groupes de réflexion et comme conseiller pour des campagnes politiques. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages universitaires. Ses écrits se concentrent sur l'État-providence, sur la manière dont il provoque la stagnation économique et sur les réformes nécessaires pour réduire l'impact négatif d'un gouvernement pléthorique. Sur Twitter, il est @S_R_Larson.