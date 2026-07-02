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L'establishment européen est depuis longtemps un adversaire impitoyable de la climatisation.
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PENDANT CE TEMPS, A BRUXELLES

2 juillet 2026

Clim pour les commissaires, sueur pour le personnel : le "féodalisme" thermique de la Commission européenne

Sans la montagne de réglementations produites par la Commission européenne, la climatisation serait sans doute bien plus accessible et abordable pour des centaines de millions d'Européens.

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MOTS-CLES

Commission européenne , climatisation , régulation , Union-Européenne , canicule

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Rafael Pinto Borges

Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.

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