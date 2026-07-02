PENDANT CE TEMPS, A BRUXELLES
2 juillet 2026
Clim pour les commissaires, sueur pour le personnel : le "féodalisme" thermique de la Commission européenne
Sans la montagne de réglementations produites par la Commission européenne, la climatisation serait sans doute bien plus accessible et abordable pour des centaines de millions d'Européens.
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THEMATIQUESEurope
Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.
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Rafael Pinto Borges est le fondateur et le président de Nova Portugalidade, un groupe de réflexion conservateur et patriotique basé à Lisbonne. Politologue et historien, il a collaboré à de nombreuses publications nationales et internationales. Vous pouvez le trouver sur Twitter sous le nom de @rpintoborges.