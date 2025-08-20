Anthropic

Claude et le stress des machines : quand l’IA dit stop

Une IA peut-elle souffrir ? La question, hier encore confinée aux spéculations philosophiques, vient de faire son entrée dans un communiqué officiel d’Anthropic. L’entreprise de la Silicon Valley explique que son modèle Claude peut désormais mettre fin à certaines conversations « abusives », invoquant une « détresse apparente » observée en test. Entre précaution ingénierique et révolution morale, l’ambiguïté est totale. Et ce flou, plus encore que la fonction elle-même, est ce qui crée le vertige.