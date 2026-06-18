ATLANTI-CULTURE
18 juin 2026
"Clair-Obscur" : Une errance poétique dans les lumières de la nuit, entre mystères, mélancolie et questionnement Info et réservations
Bourse de Commerce – Pinault Collection 2 Rue de Viarmes 75001 PARIS 01 55 04 60 60
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Fabienne Havet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Fabienne Havet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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