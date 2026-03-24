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Blurred backgroundUne section de la vue complète de l'amas de la Vierge depuis l'observatoire Vera C. Rubin. (Image d'illustration)
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SCIENCE ANIMEE

24 mars 2026

Cinéma : les théories d'Einstein alimentent aussi le film “Projet Dernière Chance”

Le film de science-fiction Project Hail Mary utilise brillamment une science authentique pour souligner le drame humain et la tension narrative de l’histoire.

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MOTS-CLES

Cinéma , espace , Théories d'Einstein , science , culture

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Ed Macaulay
Maître de conférences en physique et en science des données

Ed Macaulay est maître de conférences en physique et en science des données à l'université Queen Mary de Londres. Il est titulaire d'un doctorat en astrophysique de l'université d'Oxford et ses recherches portent sur la cosmologie des supernovae et l'énergie sombre.