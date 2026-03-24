SCIENCE ANIMEE
24 mars 2026
Cinéma : les théories d'Einstein alimentent aussi le film “Projet Dernière Chance”
Le film de science-fiction Project Hail Mary utilise brillamment une science authentique pour souligner le drame humain et la tension narrative de l’histoire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ed Macaulay est maître de conférences en physique et en science des données à l'université Queen Mary de Londres. Il est titulaire d'un doctorat en astrophysique de l'université d'Oxford et ses recherches portent sur la cosmologie des supernovae et l'énergie sombre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Ed Macaulay est maître de conférences en physique et en science des données à l'université Queen Mary de Londres. Il est titulaire d'un doctorat en astrophysique de l'université d'Oxford et ses recherches portent sur la cosmologie des supernovae et l'énergie sombre.